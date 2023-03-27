В Москве выпало около четверти от месячной нормы осадков
Около четверти от месячной нормы осадков выпало в Москве, сообщил в Telegram ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, март вышел на пятое место среди «самых мокрых» в XXI веке. На ВДНХ — главной метеостанции города, за сутки выпало 10 миллиметров осадков, что ниже суточного рекорда этого дня, установленного 26 марта 1951 года (11,8 мм). Однако по словам эксперта, это составляет почти четверть от месячной нормы марта.
С начала марта в Москве выпало уже 52 миллиметра осадков, или 133% от нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ждет «дружная весна».
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