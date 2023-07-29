Вильфанд заявил о грядущем спаде жары в Турции и Греции
Температура воздуха в Турции и Греции опустится до 32-34 градусов, однако ситуация с лесными пожарами останется напряженной. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.
Как отметил эксперт, на следующей неделе на юге Турции ожидается устойчивая комфортная температура, «40-45 градусных значений не прогнозируется». При этом температура воды в Средиземном море составит около 26 градусов.
По словам Вильфанда, пожары в Турции и Греции уже не будут обусловлены жаркой погодой.
«Но они уже возникли, и ветровой режим, особенно на стыке моря и континента… ветер будет около 10 метров в секунду, а тут каждый метр в секунду способствует раздуванию пожара», — указал синоптик, добавив, что ситуация будет напряженной.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вильфанд заявил о грядущем спаде жары в Турции и Греции
- РИА Новости: Эксперты выявили низкую подвижность трофейной техники НАТО
- Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет
- Крымский мост временно перекрыли второй раз за ночь
- В Германии мужчина ворвался в два дома и застрелил трех человек
- Совбез ООН осудил попытку смены власти в Нигере и призвал освободить президента
- Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на $345 млн
- На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
- Локальный режим ЧС ввели на месте падения обломков ракеты в Таганроге
- Первый зампред Центробанка Юдаева станет советником Набиуллиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru