Вильфанд заявил о грядущем спаде жары в Турции и Греции

Как отметил эксперт, на следующей неделе на юге Турции ожидается устойчивая комфортная температура, «40-45 градусных значений не прогнозируется». При этом температура воды в Средиземном море составит около 26 градусов.

По словам Вильфанда, пожары в Турции и Греции уже не будут обусловлены жаркой погодой.

«Но они уже возникли, и ветровой режим, особенно на стыке моря и континента… ветер будет около 10 метров в секунду, а тут каждый метр в секунду способствует раздуванию пожара», — указал синоптик, добавив, что ситуация будет напряженной.

