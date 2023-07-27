AP: Лесные пожары в Греции приблизились к Афинам
Лесные пожары в Греции достигли окраин столицы страны - Афин, сообщает Associated Press.
По информации издания, огонь быстро распространялся из-за усилившегося ветра. Вертолеты и пожарные бригады смогли потушить разбушевавшийся пожар.
Однако в центральной части Греции распространение природных пожаров пока не остановили, отмечает издание. Уточняется, что из-за них закрыли часть одной из наиболее загруженных автомагистралей, а движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями.
Ранее на курортном острове Родос из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное положение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru