AP: Лесные пожары в Греции приблизились к Афинам

Лесные пожары в Греции достигли окраин столицы страны - Афин, сообщает Associated Press.

Число жертв пожаров в странах Средиземноморья превысило 40 человек

По информации издания, огонь быстро распространялся из-за усилившегося ветра. Вертолеты и пожарные бригады смогли потушить разбушевавшийся пожар.

Однако в центральной части Греции распространение природных пожаров пока не остановили, отмечает издание. Уточняется, что из-за них закрыли часть одной из наиболее загруженных автомагистралей, а движение железнодорожного транспорта осуществляется с перебоями.

Ранее на курортном острове Родос из-за лесных пожаров объявили чрезвычайное положение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Sputnik
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