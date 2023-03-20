Вильфанд: Возможны затопления в период половодья в некоторых регионах

В период весеннего половодья возможны затопления в населенных пунктах Брянской, Вологодской, Ленинградской, Рязанской, Самарской, Смоленской, Тульской областей, Крыма и Башкирии, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

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Также, по его словам, при интенсивных дождях возможны аварийные сбросы из водохранилищ в Крыму. Эксперт не исключил прорывы местных дамб.

Напомним, количество домов в России, которые уже пострадали от весеннего половодья, выросло вдвое.

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ФОТО: Половодье. Фото с сайта fishki.net.
ТЕГИ:Роман ВильфандВесна

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