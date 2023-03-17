Подтопление на улице Московской в Раменском ликвидируют до утра

На улице Московской вблизи железнодорожной станции Ильинская в Раменском случилось подтопление проезжей части, сообщает телеканал «360».

Отремонтированную станцию метро «Рижская» в Москве подтопило из-за сильного ливня

Как сообщил Минтранс Подмосковья, на месте работают дорожные службы, которые откачивают воду. Подтопление планируется ликвидировать до 7 часов утра 17 марта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об усиленной работе дорожных и коммунальных служб в регионе.

Напомним, количество домов в России, которые уже пострадали от весеннего половодья, выросло вдвое.

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Фото: Соцсеть/Novosti_Saratov
ТЕГИ:Дорога

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