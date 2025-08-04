Правительство Литвы ушло в отставку
4 августа 202511:05
Правительство Литвы уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр республики Гинтаутас Палуцкас в ходе заседания кабмина.
«Приняв решение об отставке с поста премьер-министра, объявляю об отставке 19-го правительства Литвы», - отметил политик.
Палуцкас подаст соответствующее заявление президенту страны Гитанасу Науседе.
На минувшей неделе премьер уведомил лидера Литвы о своей отставке, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru