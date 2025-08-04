Правительство Литвы ушло в отставку

Правительство Литвы уходит в отставку. Об этом заявил премьер-министр республики Гинтаутас Палуцкас в ходе заседания кабмина.

Премьер Литвы Палуцкас уведомил президента об уходе в отставку

«Приняв решение об отставке с поста премьер-министра, объявляю об отставке 19-го правительства Литвы», - отметил политик.

Палуцкас подаст соответствующее заявление президенту страны Гитанасу Науседе.

На минувшей неделе премьер уведомил лидера Литвы о своей отставке, напоминает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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