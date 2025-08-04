В МИД Ирана отвергли возможность прямых переговоров с США
4 августа 202511:52
Прямые переговоры Ирана и США по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы республики невозможны. Об этом заявил журналистам официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.
«Нет, исключено», - ответил дипломат на соответствующий вопрос.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что переговоры по ядерной программе с «евротройкой» - Великобританией, Германией и Францией - потеряли смысл, пишет RT. По мнению главы МИД, эти страны не могут ни отменить санкции против Тегерана, ни сделать что-либо еще.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru