Под Курском мужчина подорвался на украинской мине
Мужчина подорвался на мине ВСУ в селе Коровяковка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел накануне, пострадавший - 57-летний курянин.
«У... мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног, грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», - отметил врио губернатора.
Пострадавший мужчина был доставлен в областную больницу, он находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее в Суджанском районе Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника на гражданский автомобиль, напоминает «Свободная пресса».
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