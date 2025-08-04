Под Курском мужчина подорвался на украинской мине

Мужчина подорвался на мине ВСУ в селе Коровяковка в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне, пострадавший - 57-летний курянин.

«У... мужчины минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения головы, груди, живота, рук и ног, грудной клетки, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга», - отметил врио губернатора.

Пострадавший мужчина был доставлен в областную больницу, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Суджанском районе Курской области два человека пострадали при атаке беспилотника на гражданский автомобиль, напоминает «Свободная пресса».

