Над Крымом и Черным морем уничтожили пять беспилотников ВСУ
4 августа 202511:34
Дежурные средства ПВО ликвидировали пять беспилотников ВСУ в Крыму и над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны.
«С 08.40 мск до 09.45 мск... перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении.
Минобороны уточнило, что три БПЛА сбили над территорией Крыма, два – над водами Черного моря.
Минувшей ночью над республикой уничтожили 11 дронов, над акваторией - 18, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru