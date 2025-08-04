Над Крымом и Черным морем уничтожили пять беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО ликвидировали пять беспилотников ВСУ в Крыму и над Черным морем. Об этом сообщило Минобороны.

«С 08.40 мск до 09.45 мск... перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в заявлении.

Минобороны уточнило, что три БПЛА сбили над территорией Крыма, два – над водами Черного моря.

Минувшей ночью над республикой уничтожили 11 дронов, над акваторией - 18, напоминает «Свободная пресса».

