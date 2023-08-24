Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве 1 сентября
Все оставшиеся дни до конца календарного лета в столице погода будет переменчивой, солнечные дни будут сменяться дождливыми. Такой прогноз дала синоптик Татьяна Позднякова, сообщает «Вечерняя Москва».
По её словам, уже 30 августа жители столичного региона почувствуют приближение осени, так как дневная температура резко упадет до 20 градусов, а ночью ожидается +16. При этом временами будет идти сильный дождь и гроза.
Позднякова также отметила, что и последний летний день не порадует москвичей теплом и солнцем.
«31 августа ожидается пасмурная погода и температура воздуха в пределах +14 градусов ночью и +23…+25 — днем», - рассказала специалист.
Вместе с тем, она обнадежила, что 1 сентября, по предварительной информации, дождей не ожидается. Днем воздух прогреется до +25 градусов.
«В силу переменчивости температурного режима вывести более точные показатели сложно, — добавила метеоролог.
Ранее в Москве выпало рекордное количество осадков для 20 августа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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