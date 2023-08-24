Синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве 1 сентября

По её словам, уже 30 августа жители столичного региона почувствуют приближение осени, так как дневная температура резко упадет до 20 градусов, а ночью ожидается +16. При этом временами будет идти сильный дождь и гроза.

Позднякова также отметила, что и последний летний день не порадует москвичей теплом и солнцем.

«31 августа ожидается пасмурная погода и температура воздуха в пределах +14 градусов ночью и +23…+25 — днем», - рассказала специалист.

Вместе с тем, она обнадежила, что 1 сентября, по предварительной информации, дождей не ожидается. Днем воздух прогреется до +25 градусов.

«В силу переменчивости температурного режима вывести более точные показатели сложно, — добавила метеоролог.

Ранее в Москве выпало рекордное количество осадков для 20 августа, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

