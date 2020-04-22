Вильфанд: В европейской части России холодно, а Сибирь в жаре
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал НСН о погоде в европейской части России до конца этой недели и отметил аномально жаркую погоду в западной Сибири.
22 апреля может стать самым ветреным днем в Москве в XXI веке, пишет портал «Метеоновости». Специалисты сообщают, что в девять часов утра порывы ветра, например, в Северном административном округе достигали 15 м/с, а в ЗАО и на территории Новой Москвы - 17 м/с. Синоптики добавили, что в течение дня скорость ветра будет нарастать – местами его порывы составят 22 м/с.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что ещё преподнесёт погода европейской части России на этой неделе.
«Вся неделя в европейской части России у нас идёт при температурном режиме на 2-3 градуса ниже нормы и этот режим сохранится до пятницы включительно точно. Дело в том, что к западу от Москвы глубокий антициклон, а к востоку циклон и европейская часть России находится на фоне сходимости холодных воздушных потоков. Повышение температуры мы ожидаем только к выходным, тогда столбик термометра будет переваливать через отметку в +10 градусов. Мы все отвыкли, что погодные аномалии, отклонения от нормы бывают отрицательными, нас избаловала тёплая зима. Также мы наблюдаем сильный ветер и возможны не большие осадки. К пятнице ожидаем понижение температуры до 6-8 градусов», - сообщил Вильфанд.
Кроме того он отметил, что на фоне аномального холода в европейской части, в западной Сибири - аномальное тепло.
«А вот в западной Сибири сейчас невероятно тепло. Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край – там температура от 20 до 28 градусов. Связано это с тёплыми воздушными массами, которые идут в западную Сибирь по периферии циклона из Китая и Средней Азии. Плюсовые температурные аномалии в западной Сибири сейчас достигают 12-16 градусов. Мы отмечаем красным, те регионы, где сейчас температура выше стандартных значений и Сибирь горит», - добавил Роман Вильфанд.
Сегодня порывы сильного ветра повалили в российской столице более 130 деревьев, информирует заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Среди людей никто не пострадал, в том числе, благодаря режиму самоизоляции.
Больше всего повалило деревьев на востоке и юго-востоке мегаполиса. Свалившиеся стволы и ветки повредили не менее 26 автомобилей, три опоры рекламных щитов, а на северо-востоке - разрушена часть крыши одного строения, передает «Интерфакс».
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