Вильфанд: В европейской части России холодно, а Сибирь в жаре

22 апреля может стать самым ветреным днем в Москве в XXI веке, пишет портал «Метеоновости». Специалисты сообщают, что в девять часов утра порывы ветра, например, в Северном административном округе достигали 15 м/с, а в ЗАО и на территории Новой Москвы - 17 м/с. Синоптики добавили, что в течение дня скорость ветра будет нарастать – местами его порывы составят 22 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал, что ещё преподнесёт погода европейской части России на этой неделе.

«Вся неделя в европейской части России у нас идёт при температурном режиме на 2-3 градуса ниже нормы и этот режим сохранится до пятницы включительно точно. Дело в том, что к западу от Москвы глубокий антициклон, а к востоку циклон и европейская часть России находится на фоне сходимости холодных воздушных потоков. Повышение температуры мы ожидаем только к выходным, тогда столбик термометра будет переваливать через отметку в +10 градусов. Мы все отвыкли, что погодные аномалии, отклонения от нормы бывают отрицательными, нас избаловала тёплая зима. Также мы наблюдаем сильный ветер и возможны не большие осадки. К пятнице ожидаем понижение температуры до 6-8 градусов», - сообщил Вильфанд.

Кроме того он отметил, что на фоне аномального холода в европейской части, в западной Сибири - аномальное тепло.

«А вот в западной Сибири сейчас невероятно тепло. Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край – там температура от 20 до 28 градусов. Связано это с тёплыми воздушными массами, которые идут в западную Сибирь по периферии циклона из Китая и Средней Азии. Плюсовые температурные аномалии в западной Сибири сейчас достигают 12-16 градусов. Мы отмечаем красным, те регионы, где сейчас температура выше стандартных значений и Сибирь горит», - добавил Роман Вильфанд.