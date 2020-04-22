Шквал в Москве повалил более 130 деревьев

Порывы сильного ветра повалили в российской столице к этому часу более 130 деревьев, информирует заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Среди людей никто не пострадал, в том числе, благодаря режиму самоизоляции.

Больше всего повалило деревьев на востоке и юго-востоке мегаполиса. Свалившиеся стволы и ветки повредили не менее 26 автомобилей, три опоры рекламных щитов, а на северо-востоке - разрушена часть крыши одного строения, передает «Интерфакс».

Как заверил Бирюков, почти все поваленные деревья уже убраны коммунальными службами. К экстренным работам были привлечены более 300 сотрудников и около ста единиц различной коммунальной техники.

В порывах ветер может достигать 23 м/с, в столичном регионе действует жёлтый уровень погодной опасности. В Московской области до 15 населенных пунктов остались без света из-за обрыва линий электропередачи. В большинстве электроснабжение уже восстановлено, передает ТАСС.

