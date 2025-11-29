Вильфанд: В европейской части РФ ожидается теплый декабрь
Декабрь в центре европейской части России ожидается теплый, температура будет выше нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
По его словам, в столице декабрь по температурным характеристикам превысит среднемноголетние значения. Синоптик добавил, что в начале следующего месяца не стоит ожидать сильных осадков и снегопадов в связи с высоким атмосферным давлением в регионе.
«Зимы с температурой ниже нулевой отметки и устойчивым снежным покровом в центре европейской России не видно», - сказал Вильфанд.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью НСН заявил, что календарная зима в Москве опять начнется без снежного покрова, что в ХХI веке уже никого не удивляет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Режиссер Лунгин: Готов позвать Юру Борисова в любой фильм
- Минобороны: ВС РФ поразили объекты ВПК Украины
- Вильфанд: В европейской части РФ ожидается теплый декабрь
- Миллиардера Ибрагима Сулейманова обвинили в организации двух убийств
- Песков объяснил, почему переговоры Путина и Орбана не начались сразу
- СМИ: В России начали «отменять» Ларису Долину
- В США раскрыли сумму украденных окружением Зеленского средств
- Володин: С декабря в РФ изменят миграционные правила и поддержку граждан
- Ученый рассказал об излучаемых 3I/ATLAS сигналах
- ФСБ: В Подмосковье задержали мужчину за подготовку теракта на газопроводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru