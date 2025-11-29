Вильфанд: В европейской части РФ ожидается теплый декабрь

Декабрь в центре европейской части России ожидается теплый, температура будет выше нормы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

По его словам, в столице декабрь по температурным характеристикам превысит среднемноголетние значения. Синоптик добавил, что в начале следующего месяца не стоит ожидать сильных осадков и снегопадов в связи с высоким атмосферным давлением в регионе.

«Зимы с температурой ниже нулевой отметки и устойчивым снежным покровом в центре европейской России не видно», - сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью НСН заявил, что календарная зима в Москве опять начнется без снежного покрова, что в ХХI веке уже никого не удивляет.

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
