Вильфанд: В европейской части РФ ожидается теплый декабрь

По его словам, в столице декабрь по температурным характеристикам превысит среднемноголетние значения. Синоптик добавил, что в начале следующего месяца не стоит ожидать сильных осадков и снегопадов в связи с высоким атмосферным давлением в регионе.

«Зимы с температурой ниже нулевой отметки и устойчивым снежным покровом в центре европейской России не видно», - сказал Вильфанд.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в интервью НСН заявил, что календарная зима в Москве опять начнется без снежного покрова, что в ХХI веке уже никого не удивляет.