Вильфанд рассказал о погоде на второй нерабочей неделе
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН рассказал о перепадах температур в течение следующей недели.
Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля и, почти синхронно с этим, ограничения, связанные с обязательной самоизоляцией россиян продлили на этот же срок власти Москвы и Подмосковья. Однако, в конце марта, когда все запреты и ограничения уже вступили в силу, и в социальных сетях и в СМИ случился наплыв информации о людях, соблазнившихся хорошей погодой и, вопреки всем запретам, отправившимися жарить шашлыки на природе.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какая погода установится в столичном регионе на следующей неделе и не станет ли она соблазном для москвичей выбраться на природу.
«10-15 градусов это ещё не шашлычная пора. Со следующей недели на Москву начинается надвигаться мощный антициклон. С понедельника мы не ждём осадков, а облачность будет переменная. Ночью температуры будут невысокие, а днём температуры будут повышаться. Ветер до воскресенья будет сильный – 15-17 м/с, а с понедельника он успокоится и будет в пределах 3-6 м/с. Суточная амплитуда температур с понедельника будет от -5 до 10 градусов в Москве и области, и также не исключена гололедица. А во вторник разброс будет уже от -2 до 14 градусов и так температура неспешно будет повышаться до конца рабочей недели ежедневно», - сообщил Роман Вильфанд.
Также он дал приблизительный прогноз на весь месяц самоизоляции россиян и заверил, что ни смотря ни на что, прогноз будет постоянно актуализироваться.
«В целом на время самоизоляции, на апрель ожидаются заметные перепады температур, но при усреднении они будут всё же выше нормы, а к концу месяца ожидается тренд на потепление. При этом Гидрометцентр работает, так что информация по погоде будет всё время обновляться», - заверил Вильфанд.
Ранее в Росгидромете сообщили, что март 2020 года стал самым тёплым с 2007 года. Среднесуточная температура воздуха превышала норму почти на 6 градусов.
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