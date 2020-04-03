Вильфанд рассказал о погоде на второй нерабочей неделе

«10-15 градусов это ещё не шашлычная пора. Со следующей недели на Москву начинается надвигаться мощный антициклон. С понедельника мы не ждём осадков, а облачность будет переменная. Ночью температуры будут невысокие, а днём температуры будут повышаться. Ветер до воскресенья будет сильный – 15-17 м/с, а с понедельника он успокоится и будет в пределах 3-6 м/с. Суточная амплитуда температур с понедельника будет от -5 до 10 градусов в Москве и области, и также не исключена гололедица. А во вторник разброс будет уже от -2 до 14 градусов и так температура неспешно будет повышаться до конца рабочей недели ежедневно», - сообщил Роман Вильфанд.

Также он дал приблизительный прогноз на весь месяц самоизоляции россиян и заверил, что ни смотря ни на что, прогноз будет постоянно актуализироваться.

«В целом на время самоизоляции, на апрель ожидаются заметные перепады температур, но при усреднении они будут всё же выше нормы, а к концу месяца ожидается тренд на потепление. При этом Гидрометцентр работает, так что информация по погоде будет всё время обновляться», - заверил Вильфанд.

Ранее в Росгидромете сообщили, что март 2020 года стал самым тёплым с 2007 года. Среднесуточная температура воздуха превышала норму почти на 6 градусов.

