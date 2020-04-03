Коронавирус в России в цифрах: Прирост заболевших снизился

Таким образом, к настоящему моменту в России 4149 заболевших — по статистике случаев заражений наша страна перегнала Ирландию и Чехию. Число выздоровевших за сутки увеличилось на 46 человек (до 281), скончались четверо заболевших.

Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировано в Москве — 448, что меньше, чем за минувшие сутки (595). На втором месте по темпам прироста Московская область (+34), за ней идут Краснодарский край (+17), Пензенская и Ленинградская области (+11 и +10 новых случаев).

По оценкам экспертов, эпидемия коронавируса в России должна завершиться к лету. Её пик страна должна пройти в конце апреля или начале мая, заявил в эфире НСН вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн.

После критики за недостаточность мер по борьбе с коронавирусом в отставку подали губернаторы сразу трёх регионов. При этом изначально предполагалось, что кадровые выводы могут последовать только после окончания действия карантинных мер, рассказал НСН директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский.

