Март в Москве назвали самым теплым с 2007 года
Март 2020 года стал самым теплым с 2007 года. Среднесуточная температура воздуха превышала норму на 5,9 градуса. Об этом сообщили в Росгидромете.
Метеорологи отметили, что средняя температура в марте 2007 года превышала обычную на 6,6 градуса.
За месяц в Москве, по данным станции ВДНХ, выпало 50,6 миллиметра осадков, это около 1,5 мартовской нормы.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что апрель в этом году будет также теплым. В большинстве регионов России температура будет в пределах нормы или превышать ее. Специалист отметил, что никаких природных аномалий в предстоящем месяце не ожидается.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Делягин объявил экономику России независимой от цен на нефть
- Названы последние свободные от COVID-19 регионы России
- В Коми 50 человек подхватили коронавирус в одной больнице
- Татарстан ввел передвижение жителей по спецпропускам
- Минздрав: COVID-19 передается половым путем