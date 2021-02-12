Вильфанд спрогнозировал резкое понижение температуры в ряде регионов

Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры на юге Европейской России до аномальных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, за три дня похолодает на 20-25 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. При этом ветер усилится до 25 метров в секунду.

В 12 регионах России ожидается опасная погода

Аналогичная погода ожидается юге Краснодарского края и на на Черноморском побережье.

Как сообщалось, 12 февраля в Краснодаре ожидается похолодание - вечером температура упадет до 6 градусов выше ноля, сообщает РИА Новости.

Ночью ожидается около 3 градусов мороза, мокрый снег и гололед.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:СиноптикиПогодаРоман Вильфанд
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