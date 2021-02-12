Вильфанд спрогнозировал резкое понижение температуры в ряде регионов

Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры на юге Европейской России до аномальных значений, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, за три дня похолодает на 20-25 градусов. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. При этом ветер усилится до 25 метров в секунду.