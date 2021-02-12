Гидрометцентр предупредил о резком похолодании на Кубани

По данным Гидрометцентра, ночью и утром 13 и 14 февраля на Кубани будет –1…–6 градусов, с 15 по 20 февраля температура опустится до –7…–12, местами до –13…–18 градусов.

Похолодание до 30-35 градусов мороза началось в ряде регионов Урала и Сибири, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Оно продлится до конца недели.

