Гидрометцентр предупредил о резком похолодании на Кубани

12 февраля в Краснодаре ожидается похолодание - вечером температура упадет до 6 градусов выше ноля, сообщает РИА Новости.

Ночью ожидается около 3 градусов мороза, мокрый снег и гололед. По словам синоптиков, похолодание вызвано холодным фронтом. Снег будет идти всю неделю.

В 12 регионах России ожидается опасная погода

По данным Гидрометцентра, ночью и утром 13 и 14 февраля на Кубани будет –1…–6 градусов, с 15 по 20 февраля температура опустится до –7…–12, местами до –13…–18 градусов.

Похолодание до 30-35 градусов мороза началось в ряде регионов Урала и Сибири, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Оно продлится до конца недели.

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ФОТО: flickr.com // Ольга Мишина
ТЕГИ:СиноптикиПохолоданиеКубань
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