В 12 регионах России ожидается опасная погода

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил об опасной погоде в 12 регионах Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.

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По данным специалистов института, с высокой вероятностью вероятности в этих регионах могут возникнуть ЧС и происшествия, связанные с нарушением систем жизнеобеспечения населения. Речь идет о Камчатском крае, Магаданской области, республиках Крым и Адыгея, Краснодарском крае и всей территории Северо-Кавказского федерального округа, сообщает РИА Новости.

Ученые рекомендуют Росгидромету оперативно информировать власти об ухудшении погодных условий, передает Ura.ru.

В конце текущей недели центральную Россию ждет сильнейший снегопад. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» накануне рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.


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ФОТО: pixabay.com
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