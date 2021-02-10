В 12 регионах России ожидается опасная погода
Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил об опасной погоде в 12 регионах Южного, Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов.
По данным специалистов института, с высокой вероятностью вероятности в этих регионах могут возникнуть ЧС и происшествия, связанные с нарушением систем жизнеобеспечения населения. Речь идет о Камчатском крае, Магаданской области, республиках Крым и Адыгея, Краснодарском крае и всей территории Северо-Кавказского федерального округа, сообщает РИА Новости.
Ученые рекомендуют Росгидромету оперативно информировать власти об ухудшении погодных условий, передает Ura.ru.
В конце текущей недели центральную Россию ждет сильнейший снегопад. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» накануне рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru