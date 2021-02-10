В 12 регионах России ожидается опасная погода

По данным специалистов института, с высокой вероятностью вероятности в этих регионах могут возникнуть ЧС и происшествия, связанные с нарушением систем жизнеобеспечения населения. Речь идет о Камчатском крае, Магаданской области, республиках Крым и Адыгея, Краснодарском крае и всей территории Северо-Кавказского федерального округа, сообщает РИА Новости.

Ученые рекомендуют Росгидромету оперативно информировать власти об ухудшении погодных условий, передает Ura.ru.

В конце текущей недели центральную Россию ждет сильнейший снегопад. Об этом на онлайн-брифинге НСН «Последние морозы: Как долго продлится зима?» накануне рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



