Вильфанд сообщил об аномально теплой температуре в Сибири

По его словам, температуры выше нормы будут в Красноярском крае и Якутии. «Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию. Это удивительная ситуация», - сказал синоптик.

Отмечается, что существенное превышение нормы отмечается в регионе на протяжении уже трех недель.

Напомним, температура выше нормы ожидается в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии в начале предстоящей недели.

