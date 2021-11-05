Вильфанд сообщил об аномально теплой температуре в Сибири
Температурная аномалия на азиатской части России в ближайшие дни дойдет до 20 градусов, четвертую неделю метеорологи фиксируют двузначные отклонение от нормы в регионе, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, температуры выше нормы будут в Красноярском крае и Якутии. «Потоки теплого воздуха с юга и запада обусловливают такую ситуацию. Это удивительная ситуация», - сказал синоптик.
Отмечается, что существенное превышение нормы отмечается в регионе на протяжении уже трех недель.
Напомним, температура выше нормы ожидается в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии в начале предстоящей недели.
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