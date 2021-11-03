Вильфанд предсказал зиму с «суровыми ночами»

Предстоящая зима будет отличаться резкими перепадами температуры. Об этом рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог подчеркнул, что температура зимой будет выше нормы, но погода будет часто меняться. «Это не такая супер теплая зима, как была в 2019–2020-х годах. Будет повторяемость оттепели и частые периоды суровых ночей с температурой -20...-25 градусов», - сообщил в интервью M24 Вильфанд.

В то же время, метеоролог отметил, что научные методы пока не позволяют точно определять, будет ли предстоящая зима снежной.

Зимой средняя температурная норма в Москве составляет минус 6 градусов.

Прошедший октябрь в столице стал самым сухим за последние шесть лет. В Москве выпало всего 60% месячной нормы осадков, сообщили в центре погоды «Фобос».

