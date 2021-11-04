Вильфанд рассказал об аномально теплой погоде в нескольких регионах

Температура выше нормы ожидается в Красноярском крае, Магаданской области и на западе Якутии в начале предстоящей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Гидрометцентр пообещал москвичам теплую погоду в начале ноября

По его словам, аномалии будут составлять до 14-17 градусов. Как отметил синоптик, температура на западе Красноярского края будет составлять четыре-шесть градусов тепла в этот период, в Якутске - 16-20 градусов ниже ноля.

Как сообщалось ранее, предстоящая зима будет отличаться резкими перепадами температуры.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
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