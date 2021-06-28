Вильфанд сообщил, когда закончится экстремальная жара

Температура в центре Европейской России начнет снижаться со второй половины дня 28 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнет жара

По его словам, в атмосфере существенно меняется циркуляция воздуха. «Во вторник в Москве будет 24-26 градусов, но все равно на шесть градусов выше нормы», — сказал синоптик. По его словам, речь идет о Центральном федеральном округе.

На большей части столичного региона прогнозируются кратковременные, местами сильные осадки, а также ветер до 20 метров в секунду.

При этом 1 и 2 июля температура вновь начнет повышаться — до 27 градусов.

Ранее Вильфанд сообщил, что вода в водоемах Московской области прогрелась сильнее, чем во всех остальных регионах страны, включая курорты.

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