Вильфанд заявил о прогреве воды в подмосковных водоемах

Вода в водоемах Московской области прогрелась сильнее, чем во всех остальных регионах страны, включая курорты, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд сообщил об опасном ультрафиолете в российских регионах

По его словам, температура воды достигает 25-26 градусов и будет такой до 29 июня включительно.

«Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая», — сказал эксперт. Он отметил, что даже на Черноморских курортах температура воды ниже, чем в Подмосковье, на 2-5 градусов.

Жара покинет столицу ближе к концу следующей недели, но уже сейчас к повышенным температурам добавляются ливневые дожди и сильные порывы ветра, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:ПодмосковьеРоман Вильфанд
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