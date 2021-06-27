Вильфанд заявил о прогреве воды в подмосковных водоемах
Вода в водоемах Московской области прогрелась сильнее, чем во всех остальных регионах страны, включая курорты, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, температура воды достигает 25-26 градусов и будет такой до 29 июня включительно.
«Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая», — сказал эксперт. Он отметил, что даже на Черноморских курортах температура воды ниже, чем в Подмосковье, на 2-5 градусов.
Жара покинет столицу ближе к концу следующей недели, но уже сейчас к повышенным температурам добавляются ливневые дожди и сильные порывы ветра, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
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