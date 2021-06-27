Вильфанд заявил о прогреве воды в подмосковных водоемах

По его словам, температура воды достигает 25-26 градусов и будет такой до 29 июня включительно.

«Нет даже смысла отдыхать ехать на море, там вода не такая теплая», — сказал эксперт. Он отметил, что даже на Черноморских курортах температура воды ниже, чем в Подмосковье, на 2-5 градусов.

Жара покинет столицу ближе к концу следующей недели, но уже сейчас к повышенным температурам добавляются ливневые дожди и сильные порывы ветра, заявила в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

