Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнет жара

Жара в Москве спадет только на следующей неделе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По словам синоптиков, во вторник ожидаются дожди, которые немного освежат воздух. Понижение температуры прогнозируется до 22-27 градусов. Дожди пройдут вот всех районах города.

На этой неделе в столице уже обновлено три температурных рекорда.

Гидрометцентр: в Москве побит температурный рекорд 73-летней давности

В Гидрометцентре отметили, что едва заметно погода начнет меняться уже в воскресенье: пройдут локальные дожди с грозами и порывистым ветром, но все еще будет очень жарко. После этого с запада начнет приближаться атмосферный фронт, который принесет некоторое облегчение москвичам.

Ранее синоптики предупредили о вероятности плохого самочувствия у людей из-за духоты и перегрева, передает Ura.ru.


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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииПогода В Москве
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