Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнет жара

Жара в Москве спадет только на следующей неделе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По словам синоптиков, во вторник ожидаются дожди, которые немного освежат воздух. Понижение температуры прогнозируется до 22-27 градусов. Дожди пройдут вот всех районах города.

На этой неделе в столице уже обновлено три температурных рекорда.