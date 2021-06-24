Синоптики рассказали, когда в Москве ослабнет жара
Жара в Москве спадет только на следующей неделе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.
По словам синоптиков, во вторник ожидаются дожди, которые немного освежат воздух. Понижение температуры прогнозируется до 22-27 градусов. Дожди пройдут вот всех районах города.
На этой неделе в столице уже обновлено три температурных рекорда.
В Гидрометцентре отметили, что едва заметно погода начнет меняться уже в воскресенье: пройдут локальные дожди с грозами и порывистым ветром, но все еще будет очень жарко. После этого с запада начнет приближаться атмосферный фронт, который принесет некоторое облегчение москвичам.
Ранее синоптики предупредили о вероятности плохого самочувствия у людей из-за духоты и перегрева, передает Ura.ru.
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