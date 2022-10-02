Сильные дожди ожидаются в ряде регионов России

По его словам, осадки пройдут с 2 по 4 октября в Краснодарском крае. 3 октября - в Курской, Брянской, Орловской, Белгородской, Псковской, Новгородской, Тверской, Ярославской, Тульской, Липецкой, Калужской, Воронежской и Тамбовской областях, Подмосковье и Крыму.

В Краснодарском крае с 2 по 4 октября ожидаются сильные ливни, гроза и град, а также ветер с порывами до 20 м/с. В Крыму 3 октября будет гроза при ветре с порывами 20-25 м/с.

В Тамбовской и Воронежской областях дожди 3 октября будут сопровождаться усилением ветра до 16-21 м/с, а в Забайкалье 2 и 3 октября прогнозируется снег и мокрый снег с дождем.

В первые дни октября москвичей ждет теплая погода, облачность и дожди, однако они не будут интенсивными, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

