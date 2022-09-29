Вильфанд сообщил, когда закончится бархатный сезон на юге России
С 3 октября на юге России ожидается похолодание, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, бархатный сезон может закончиться ориентировочно через 11 дней. В настоящее время на российском юге отмечается период заметного повышения температуры. «До 10 октября — это тоже замечательная продолжительность, насчет более продолжительного периода пока сложно говорить», — сказал синоптик.
Ранее Вильфанд заявил, что вероятность погрузиться в сугробы является неактуальным для жителей Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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