Вильфанд сообщил, когда ожидается оттепель в Москве
Продолжительная оттепель в Москве начнется вечером 21 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, к концу дня в среду и ночью в четверг температура будет повышаться до 0 градусов. Оттепель будет продолжительной.
В среду и четверг днем ожидается 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, в пятницу - 1 градус мороза - 4 градуса тепла.
Воздух в предгорных районах Крыма 17 декабря прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит абсолютный рекорд температуры воздуха, который был зафиксирован в этот день в 1937 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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