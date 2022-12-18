Вильфанд сообщил, когда ожидается оттепель в Москве

По его словам, к концу дня в среду и ночью в четверг температура будет повышаться до 0 градусов. Оттепель будет продолжительной.

В среду и четверг днем ожидается 2 градуса мороза - 3 градуса тепла, в пятницу - 1 градус мороза - 4 градуса тепла.

Воздух в предгорных районах Крыма 17 декабря прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит абсолютный рекорд температуры воздуха, который был зафиксирован в этот день в 1937 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

