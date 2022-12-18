Погода в Крыму побила температурный рекорд

Воздух в предгорных районах Крыма 17 декабря прогрелся до 20 градусов тепла, в Симферополе побит абсолютный рекорд температуры воздуха, который был зафиксирован в этот день в 1937 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр полуострова.

В субботу максимальная температура воздуха была 19,3 градуса. До этого абсолютный максимум температуры воздуха 17 декабря был отмечен в Симферополе в 1937 году – тогда воздух прогрелся до отметки 17,8 градуса. При этом на южном берегу Крыма воздух прогрелся до 12-13 градусов.

Отмечается, что уже в начале недели на полуострове ожидается похолодание.

Как стало известно ранее, морозы до 16-17 градусов ожидаются в столичном регионе в начале следующей недели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

