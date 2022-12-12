Вильфанд рассказал об опасной погоде на всей европейской части России

Сильные осадки ожидаются на всей европейской части России в первой половине недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В Москве выпало до 6 миллиметров осадков

По его словам, особенно тяжело придется автомобилистам, так как помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость. Метель с порывистым ветром ожидается в Вологодской, Псковской и Новгородской областях.

В Калужской, Смоленской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Брянской, Курской и Орловской областях — сильный дождь и ветер.

Пермский край занесет снегом, в Татарстане будет сильная гололедица с осадками, а в Крыму — сильный дождь.

Ранее Вильфанд заявил, что в Москве и области 12 декабря ожидается потепление до четырех-пяти градусов.

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ТЕГИ:ПогодаРоман Вильфанд
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