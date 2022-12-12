Вильфанд рассказал об опасной погоде на всей европейской части России
Сильные осадки ожидаются на всей европейской части России в первой половине недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, особенно тяжело придется автомобилистам, так как помимо гололедицы прогнозируются сильные осадки, которые существенно будут ухудшать видимость. Метель с порывистым ветром ожидается в Вологодской, Псковской и Новгородской областях.
В Калужской, Смоленской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Брянской, Курской и Орловской областях — сильный дождь и ветер.
Пермский край занесет снегом, в Татарстане будет сильная гололедица с осадками, а в Крыму — сильный дождь.
Ранее Вильфанд заявил, что в Москве и области 12 декабря ожидается потепление до четырех-пяти градусов.
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