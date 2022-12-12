Вильфанд пообещали исключительно теплый понедельник в Москве
В Москве и области 12 декабря ожидается потепление до четырех-пяти градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в регионе пройдут дожди с мокрым снегом. Такая погода характерна для конца октября — начала ноября. Отмечается, что температура поднимется 2-4 градусов выше ноля, местами — до 5 градусов, что выше нормы на 6 градусов.
13 декабря москвичей и гостей ждет небольшое похолодание, будет от минус двух до двух градусов.
12 декабря в Москве ожидается тропический дождь. Выпадет от 23 до 33 миллиметров осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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