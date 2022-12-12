В Москве выпало до 6 миллиметров осадков

«За воскресенье в Москве на метеостанции ВДНХ выпало 6 миллиметров осадков», – заявил он. Отмечается, что в Подмосковье снега выпало значительно больше: в Михнево наблюдалось 14 миллиметров, а в Мелихово – 16 миллиметров осадков.

12 декабря в Москве ожидается тропический дождь. Выпадет от 23 до 33 миллиметров осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

