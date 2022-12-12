В Москве выпало до 6 миллиметров осадков
За 11 декабря в Москве выпало до 6 миллиметров осадков, сообщил в Telegram ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«За воскресенье в Москве на метеостанции ВДНХ выпало 6 миллиметров осадков», – заявил он. Отмечается, что в Подмосковье снега выпало значительно больше: в Михнево наблюдалось 14 миллиметров, а в Мелихово – 16 миллиметров осадков.
12 декабря в Москве ожидается тропический дождь. Выпадет от 23 до 33 миллиметров осадков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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