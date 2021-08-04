Вильфанд рассказал об аномальной погоде в нескольких регионах

Температура в Центральном федеральном округе России в конце недели составит до 30 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый август

По его словам, по Северо-Западному федеральному округу проходит активный циклон. 4-5 августа, по данным синоптика, температура составит там от 22 до 25 градусов, осадков не ожидается.

С 6 числа центр Европейской России будет находиться во власти теплых воздушных масс, будет дождливо.

Ранее Вильфанд сообщил, что аномальная температура до 40 градусов ожидается на юге Центральной России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПогодаРосгидрометРоман Вильфанд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры