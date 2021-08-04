Вильфанд рассказал об аномальной погоде в нескольких регионах
Температура в Центральном федеральном округе России в конце недели составит до 30 градусов, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, по Северо-Западному федеральному округу проходит активный циклон. 4-5 августа, по данным синоптика, температура составит там от 22 до 25 градусов, осадков не ожидается.
С 6 числа центр Европейской России будет находиться во власти теплых воздушных масс, будет дождливо.
Ранее Вильфанд сообщил, что аномальная температура до 40 градусов ожидается на юге Центральной России.
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