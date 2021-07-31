В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый август

Август в России будет теплым, ни в одном из регионов страны не ожидается температуры ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«На всей территории страны температура будет около и выше нормы. Нет ни одного региона, где прогнозируется класс ниже нормы по температуре», — рассказал метеоролог.

Как уточнил Вильфанд, месяц станет аномально теплым на всей европейской территории страны, за исключением Северо-Западного федерального округа.

Также температуры выше нормы ожидаются в регионах азиатской части России. Метеоролог уточнил, что жаркая погода установится в северной половине Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, южной половине Якутии, Забайкалье, Амурской области, Приморском крае, южной половине Хабаровского края.

