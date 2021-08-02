В Москве из-за 30-градусной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр из-за 30-градусной жары объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве. Синоптики отмечают, что предупреждение действует с 11.00 до 18.00 понедельника, 2 августа. Кроме того, с девяти утра до девяти вечера в столичном регионе ожидаются гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду, пишет RT.
А ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что аномальная температура до 40 градусов ожидается на юге Центральной России. Специалист подчеркнул, что первых числах августа в Тамбовской области будет до 35 градусов, в Курской, Воронежской, Белгородской областях - до +38. В Липецкой области столбики термометров дотянутся до отметки 38 градусов, в Саратовской области - до 40 градусов.
Как отметил синоптик, в Южном федеральном округе жара до 42 градусов будет держаться в течение всех рабочих дней.
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