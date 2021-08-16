Вильфанд рассказал о теплой погоде в центре европейской части России
Теплая погода ожидается в центре Европейской России в течение рабочей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, до среды включительно будут преобладать воздушные массы с юга, погода будет малооблачной. Температура днем 16 августа будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду - до 29 градусов.
Тем временем, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, временные похолодания в сентябре затронут отдельные регионы страны.
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