Вильфанд рассказал о теплой погоде в центре европейской части России

По его словам, до среды включительно будут преобладать воздушные массы с юга, погода будет малооблачной. Температура днем 16 августа будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду - до 29 градусов.

Тем временем, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, временные похолодания в сентябре затронут отдельные регионы страны.

