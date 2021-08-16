Вильфанд рассказал о теплой погоде в центре европейской части России

Теплая погода ожидается в центре Европейской России в течение рабочей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд выступил за улучшение системы прогнозов погоды

По его словам, до среды включительно будут преобладать воздушные массы с юга, погода будет малооблачной. Температура днем 16 августа будут достигать 25-28 градусов, во вторник и среду - до 29 градусов.

Тем временем, по словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, временные похолодания в сентябре затронут отдельные регионы страны.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:РосгидрометРоман Вильфанд
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