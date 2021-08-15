Синоптики обещают заморозки в регионах в начале осени
По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, временные похолодания в сентябре затронут отдельные регионы страны. Об этом она рассказала «Российской газете».
Прохладная погода установится на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа - в северных регионах Сибири.
На востоке Таймыра и в Эвенкии в сентябре по ночам уже -3…+2°С, а днем около +9°С, отметила Паршина. Также на Чукотке и в Магаданской области в сентябре будут ночные заморозки, пишет Газета.ru.
В целом, в этих северных регионах при похолоданиях столбики термометров могут опускаться до -10°С, а днем не поднимаются выше +5°С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогнозирование погоды, а также опасных погодных явлений в краткосрочном и долгосрочном периодах требует принятия государственной программы развития, сообщает РИА. Новости
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