Синоптики обещают заморозки в регионах в начале осени

Прохладная погода установится на юге Таймыра, в Эвенкии, на севере Красноярского края, в восточной части Ямало-Ненецкого автономного округа - в северных регионах Сибири.

На востоке Таймыра и в Эвенкии в сентябре по ночам уже -3…+2°С, а днем около +9°С, отметила Паршина. Также на Чукотке и в Магаданской области в сентябре будут ночные заморозки, пишет Газета.ru.

В целом, в этих северных регионах при похолоданиях столбики термометров могут опускаться до -10°С, а днем не поднимаются выше +5°С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что прогнозирование погоды, а также опасных погодных явлений в краткосрочном и долгосрочном периодах требует принятия государственной программы развития, сообщает РИА. Новости

