Вильфанд рассказал о предстоящем потеплении в Европейской России

Очень теплая погода ожидается в европейской части России 21 января, которая продержится как минимум до субботы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, это произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики. В четверг потеплеет до -2-4 градусов, в пятницу - оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2-3 градуса.

Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в ряде российских городов

Как отметил Вильфанда, речь идет именно о европейской части России, особенно о южных и западных регионах.

Ранее Вильфанд сообщил, что на Крещение в Москве и Московской области ожидается аномально холодная погода.

По его словам, температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов.

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ФОТО: flickr.com
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