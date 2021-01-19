Вильфанд рассказал о предстоящем потеплении в Европейской России
Очень теплая погода ожидается в европейской части России 21 января, которая продержится как минимум до субботы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, это произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики. В четверг потеплеет до -2-4 градусов, в пятницу - оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2-3 градуса.
Как отметил Вильфанда, речь идет именно о европейской части России, особенно о южных и западных регионах.
Ранее Вильфанд сообщил, что на Крещение в Москве и Московской области ожидается аномально холодная погода.
По его словам, температура воздуха будет ниже нормы на 7 градусов.
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