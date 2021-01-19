Вильфанд рассказал о предстоящем потеплении в Европейской России

Очень теплая погода ожидается в европейской части России 21 января, которая продержится как минимум до субботы, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, это произойдет благодаря воздуху с запада Средиземноморья, над субтропическими акваториями Атлантики. В четверг потеплеет до -2-4 градусов, в пятницу - оттепельная погода, а в субботу днем — от минус 2-3 градуса.