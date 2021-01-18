Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в ряде российских городов
Стало известно о приближении потепления к Центральной России, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.
По ее словам, 21 января на север европейской территории страны, в том числе и в Москву, начнет поступать теплый атлантический воздух. На следующий день прогнозируется повышение температуры до четырех градусов тепла и выше днем.
Тем временем, аномально холодная погода в центре европейской части России и на севере Поволжья сохранится 18 января.
Крещенская ночь также обещает быть морозной.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+23 586 / сут.
Умерли
65 566+481 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 440 / сут.
- Уголовную ответственность для уклоняющихся от налогов физлиц предложили ужесточить
- Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в ряде российских городов
- Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Владивостока
- Наказание за уход россиян от налогов предложено ужесточить
- Le Monde: вакцина компании Pfizer могла быть зарегистрирована после давления на регулятор ЕС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru