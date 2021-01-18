Плюсовую температуру прогнозируют синоптики в ряде российских городов

Стало известно о приближении потепления к Центральной России, пишет «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

По ее словам, 21 января на север европейской территории страны, в том числе и в Москву, начнет поступать теплый атлантический воздух. На следующий день прогнозируется повышение температуры до четырех градусов тепла и выше днем.

Тем временем, аномально холодная погода в центре европейской части России и на севере Поволжья сохранится 18 января.

В московских аэропортах из-за нелетной погоды задержаны и отменены больше 40 рейсов

Крещенская ночь также обещает быть морозной.

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