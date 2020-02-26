В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и ветра
В Москве и области из-за сильного ветра и дождя объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Такая погода считается потенциально опасной.
Специалисты продлили предупреждение о дожде до вечера четверга, 27 февраля, а из-за ветра – до вечера среды, 26 февраля.
Сегодня днем в российской столице порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду. Сохранится облачная погода. Температура воздуха поднимется до +3 градусов, а к вечеру незначительно похолодает, сообщает Москва 24.
Накануне жительница Раменского района во время прогулки с собакой обнаружила на питомце живого клеща.
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