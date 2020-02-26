В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за дождя и ветра

В Москве и области из-за сильного ветра и дождя объявлен желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре. Такая погода считается потенциально опасной.

Специалисты продлили предупреждение о дожде до вечера четверга, 27 февраля, а из-за ветра – до вечера среды, 26 февраля.