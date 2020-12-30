Вильфанд рассказал о морозах в Сибири в первые дни 2021 года
Период супернизких температур на Азиатской части России прогнозируется в первые дни 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Наиболее морозная погода будет в западной Сибири. Это Новосибирская, Омская, Томская, Кемеровская области, Алтайский край. Температура там опустится ниже нормы на 12-14 градусов.
По словам синоптика, в Красноярском крае, в Эвенкии, температура будет понижаться до минус 53 градусов. Также низкие температуры будут на юге Красноярского края, в Хакасии, Иркутской области, Бурятии, Амурской области, на юге Хабаровского края, в Приморье. В этих регионах температура опустится до минус 25-30 градусов. Как отметил Вильфанд, «таких длительных сильных морозов давно не было».
Как сообщалось, в Москве в новогоднюю ночь ожидается нулевая температура и смешанные осадки. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
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