Гидрометцентр предсказал аномальные морозы в Сибири

Аномальные морозы до -50 градусов ожидаются в ряде регионов Сибири, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

В настоящее время в Сибири стоит очень теплая для этого времени года погода. По словам синоптика, арктический антициклон смещается на север Сибири и температура в этих регионах становится экстремально холодной. В Ямало-Ненецком округе 24 декабря ожидается температура ниже нормы на 15-20 градусов. В Ханты-Мансийском округе температура будет до 40 градусов мороза, в ЯНАО ночью до 44-49 градусов, а 24 декабря до -50.

А в Новосибирске понижение температуры в течение пяти дней прогнозируется на десять градусов.

На юге Сибири прогнозируется также снег и метель.

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Как сообщалось, антициклон сменит циклон 27 декабря в центре Европейской части России, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, ночные температуры упадут ниже 10 градусов мороза в начале предстоящей недели.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:Гидрометцентр РоссииМорозСибирь
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