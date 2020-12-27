Синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь в столице

«Что касается температуры в новогоднюю ночь, то мне кажется, что, несмотря на повышение температуры, именно в Москве будет ноль. Это неплохо - при нуле у нас всегда осадки будут замерзать. В окрестностях Москвы - от минус 2 до плюс 3. Чем западнее, там с вероятностью до плюс 1, чем восточнее, там с вероятностью слабых минусов. Также ожидаются небольшие осадки в смешанной фазе, это будет, скорее, мокрый снег, чем дождь», - пояснил синоптик.

Ранее Евгений Тишковец в эфире НСН рассказал, что столицу ждут похолодание и метели: сугробы могут вырасти до 20 сантиметров, что соответствует многолетней норме конца декабря.

