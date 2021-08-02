Вильфанд рассказал о 40-градусной жаре в европейской части России

По его словам, в Тамбовской будет до 35 градусов, в Курской, Воронежской, Белгородской - до 38 градусов. В Липецкой области температура поднимется до 38 градусов, в Саратовской области - до 40 градусов 2-3 августа.

Как отметил синоптик, в Южном федеральном округе жара до 42 градусов будет держаться в течение всех рабочих дней.

Август в России будет теплым, ни в одном из регионов страны не ожидается температуры ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

