Вильфанд рассказал о 40-градусной жаре в европейской части России
Аномальная температура до 40 градусов ожидается на юге Центральной России, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
По его словам, в Тамбовской будет до 35 градусов, в Курской, Воронежской, Белгородской - до 38 градусов. В Липецкой области температура поднимется до 38 градусов, в Саратовской области - до 40 градусов 2-3 августа.
Как отметил синоптик, в Южном федеральном округе жара до 42 градусов будет держаться в течение всех рабочих дней.
Август в России будет теплым, ни в одном из регионов страны не ожидается температуры ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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