Вильфанд рассказал о 40-градусной жаре в европейской части России

Аномальная температура до 40 градусов ожидается на юге Центральной России, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Вильфанд предупредил о возможной жаре в августе

По его словам, в Тамбовской будет до 35 градусов, в Курской, Воронежской, Белгородской - до 38 градусов. В Липецкой области температура поднимется до 38 градусов, в Саратовской области - до 40 градусов 2-3 августа.

Как отметил синоптик, в Южном федеральном округе жара до 42 градусов будет держаться в течение всех рабочих дней.

Август в России будет теплым, ни в одном из регионов страны не ожидается температуры ниже нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Aif.md
ТЕГИ:Роман ВильфандПогодаЖара
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры