Вильфанд предупредил о возможной жаре в августе
Погода в августе снова может стать очень жаркой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
По его словам, самыми жаркими днями станут 31 июля и 1 августа, но провожать жару еще рано, так как последние 15 лет наблюдений показали, что жаркие дни возможны не только в середине августа, но и в конце месяца.
Ранее научный руководитель Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов России. По его словам, об их вероятности можно судить по холодным воздушным массам, которые идут через Урал, через Поволжье с севера. Кроме того, в большинстве северокавказских республик прогнозируется сильный дождь, гроза, град и подъём уровня воды горных рек.
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