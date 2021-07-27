Вильфанд предупредил о возможной жаре в августе

Погода в августе снова может стать очень жаркой. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

По его словам, самыми жаркими днями станут 31 июля и 1 августа, но провожать жару еще рано, так как последние 15 лет наблюдений показали, что жаркие дни возможны не только в середине августа, но и в конце месяца.