Вильфанд рассказал, когда в Москве наступает синоптическая осень
Синоптическая осень в Москве наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября, после чего наступает предзимье, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, естественные синоптические сезоны связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется различием температурных режимов океанов и континентов.
При этом синоптик отметил, что дата наступления синоптической осени может сдвигаться на 10 дней, а в отдельных случаях — на две недели.
Ранее Вильфанд рассказал об аномальной погоде в нескольких регионах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- Вильфанд рассказал, когда в Москве наступает синоптическая осень
- Россия хочет испытать на МКС новую систему навигации
- У побережья Тайваня зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8
- В Госдуме высказались об отказе ОБСЕ от наблюдателей на выборах
- Украина ужесточила правила въезда для россиян
- Самолет рейса Екатеринбург — Москва произвел экстренную посадку в Казани
- Самолет с рейсом Екатеринбург-Москва подал сигнал тревоги
- Число выявленных в мире случаев COVID-19 превысило 200 млн
- Спортивный директор «Спартака» заявил об уходе из клуба
- В Турции эвакуировали сотрудников ТЭЦ из-за лесных пожаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru