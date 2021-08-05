Вильфанд рассказал, когда в Москве наступает синоптическая осень

Синоптическая осень в Москве наступает в третьей декаде августа и длится до 15 октября, после чего наступает предзимье, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Вильфанд рассказал о жаре на Дальнем Востоке

По его словам, естественные синоптические сезоны связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется различием температурных режимов океанов и континентов.

При этом синоптик отметил, что дата наступления синоптической осени может сдвигаться на 10 дней, а в отдельных случаях — на две недели.

Ранее Вильфанд рассказал об аномальной погоде в нескольких регионах.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПогодаОсеньГидрометцентр России
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