Вильфанд рассказал, когда в Москве наступает синоптическая осень

По его словам, естественные синоптические сезоны связаны с изменением циркуляции атмосферы, которое определяется различием температурных режимов океанов и континентов.

При этом синоптик отметил, что дата наступления синоптической осени может сдвигаться на 10 дней, а в отдельных случаях — на две недели.

Ранее Вильфанд рассказал об аномальной погоде в нескольких регионах.

