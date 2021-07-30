Вильфанд рассказал о жаре на Дальнем Востоке

Необычная для Приморского края и Сахалинской области жаркая погода с температурой выше 30 градусов сохранится до начала следующей недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

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Такая же погода будет стоять в Хабаровском крае. По словам синоптика, всему виной воздушные массы, которые перемещаются со стороны Японии. «В Южно-Сахалинске, в Приморском крае рекорды бьются почти ежедневно», — отметил Вильфанд.

По его словам, в Южно-Сахалинске температуры выше 30 градусов бывают крайне редко, так как город расположен у моря. Рекордная температура держится четвертый день подряд.

Ранее Вельфанд сообщил, что погода в августе снова может стать очень жаркой.

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ТЕГИ:Дальний ВостокПогодаРоман Вильфанд
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