Вильфанд рассказал о жаре на Дальнем Востоке

Такая же погода будет стоять в Хабаровском крае. По словам синоптика, всему виной воздушные массы, которые перемещаются со стороны Японии. «В Южно-Сахалинске, в Приморском крае рекорды бьются почти ежедневно», — отметил Вильфанд.

По его словам, в Южно-Сахалинске температуры выше 30 градусов бывают крайне редко, так как город расположен у моря. Рекордная температура держится четвертый день подряд.

Ранее Вельфанд сообщил, что погода в августе снова может стать очень жаркой.

