«Выше 15 градусов!»: Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна

Научный руководитель Гидрометцентра сказал в эфире НСН, что снег останется в столице до первой декады апреля, а окончательно потеплеет только во второй его половине. 

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН назвал два признака настоящей весны. Он отметил, что ориентироваться нужно не только на повышение температуры, но и на отсутствие снега, который в этом году сойдет только в первой декаде апреля.

«Следующая неделя будет с положительными значениями, но это не значит, что пришла весна. У каждого свое понимание весны. Если говорить более определенными характеристиками, например, весна – это ситуация, когда сходит снег, то снег сойдет только в первой декаде апреля. На следующей неделе температура уже может повышаться до значительных отметок, 8 градусов тепла, но пока снег есть. Если бы снега не было, температуры были бы гораздо выше, потому что снег отражает солнечную энергию», - объяснил собеседник НСН.

По его словам, окончательное тепло, когда уже можно будет сбросить куртки и плащи, придет в столицу только во второй половине апреля.

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«Если говорить о весне, когда температура будет превышать 15 градусов и можно будет сбросить не только зимнюю, но и демисезонную одежду, плащи, это только вторая половина апреля», - спрогнозировал он.

В Москве и области в выходные ожидаются декабрьские морозы, столбики термометров будут опускаться до минус 13 градусов, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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