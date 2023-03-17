«Выше 15 градусов!»: Вильфанд рассказал, когда в Москву придет весна

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире НСН назвал два признака настоящей весны. Он отметил, что ориентироваться нужно не только на повышение температуры, но и на отсутствие снега, который в этом году сойдет только в первой декаде апреля.

«Следующая неделя будет с положительными значениями, но это не значит, что пришла весна. У каждого свое понимание весны. Если говорить более определенными характеристиками, например, весна – это ситуация, когда сходит снег, то снег сойдет только в первой декаде апреля. На следующей неделе температура уже может повышаться до значительных отметок, 8 градусов тепла, но пока снег есть. Если бы снега не было, температуры были бы гораздо выше, потому что снег отражает солнечную энергию», - объяснил собеседник НСН.

По его словам, окончательное тепло, когда уже можно будет сбросить куртки и плащи, придет в столицу только во второй половине апреля.