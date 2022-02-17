Вильфанд рассказал, чем опасен циклон «Иления»

«Было выпущено предупреждение об этом циклоне... потому что когда дождь и мокрый снег и ветер до 20 метров в секунду — это очень опасно. И гололедица также будет. Вот это главные угрозы», - подчеркнул синоптик.

Вильфанд добавил, что ожидается также повышение температуры до пяти градусов тепла, однако из-за порывистого ветра и повышенной влажности почувствовать это будет сложно.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что из-за циклона «Иления» в Москве с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет 6-9 мм осадков, а атмосферное давление упадёт с 750 до 726 мм ртутного столба.