Вильфанд рассказал, чем опасен циклон «Иления»
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что во время прохождения циклона «Иления» москвичам следует держаться подальше от всевозможных щитов и неочищенных крыш, сообщает NEWS.ru.
По его словам, циклон принесёт с собой потепление, а также дождь и мокрый снег, и в таких условиях, с учётом порывистого ветра, возрастает опасность падения льда с крыш и незакреплённых конструкций, сообщает NEWS.ru.
«Было выпущено предупреждение об этом циклоне... потому что когда дождь и мокрый снег и ветер до 20 метров в секунду — это очень опасно. И гололедица также будет. Вот это главные угрозы», - подчеркнул синоптик.
Вильфанд добавил, что ожидается также повышение температуры до пяти градусов тепла, однако из-за порывистого ветра и повышенной влажности почувствовать это будет сложно.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что из-за циклона «Иления» в Москве с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет 6-9 мм осадков, а атмосферное давление упадёт с 750 до 726 мм ртутного столба.
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