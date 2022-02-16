Циклон «Иления» принесет в Москву мартовское тепло и снег с дождём
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в четверг вечером в Москве ожидается штормовой ветер, падение давления и осадки, сообщает РИА Новости.
По его словам, ненастье в столицу принесёт циклон «Иления», уже вечером в среду ожидаются мокрый снег с дождём, а вечером 17 февраля и утром 18 февраля пройдут первые «чистые» дожди.
«Всего за сутки с вечера 17 февраля до вечера 18 февраля выпадет 6-9 мм осадков, что составляет около одной пятой месячной нормы... порывы ветра в столице будут достигать штормовых 17 метров в секунду, по региону – до 15-20 метров в секунду», - уточнил Тишковец.
Синоптик добавил, что давление упадёт с 750 до 726 мм ртутного столба, а вот температура наоборот повысится до плюс четырёх градусов в столице, и до пяти градусов тепла по области, что соответствует последним дням марта.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что средняя температура в Москве в 2021 году составила 6,5 градуса тепла, сообщает RT.
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